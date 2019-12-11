Производители заявили о предстоящем старте производства новейшего арктического вездехода «Шерп»

«В январе мы запускаем производство нового „Шерпа“, приспособленного под условия Арктики. Данная машина впервые была представлена публике в октябре в городе Торонто. Уже есть предзаказы на март. Мы планируем выпускать машину в нескольких вариантах: для геологоразведки, укладки кабеля, вахтовки рабочих и различных транспортных нужд», — пояснил Чикин.

«Шерп» может преодолевать наиболее сложные участки. Например, вездеход эффективно форсирует водные преграды. Его максимальная скорость по бездорожью — 35 км/ч, по открытой воде — 6 км/ч. Транспортное средство заезжает на подъемы в 40° и поднимает груз в 5,5 т. Расход автомобиля — 9 л/ч, а допустимый запас топлива — 880 л при вместимости основного бака 300 л.

По словам разработчика, «Шерп» обладает плавностью благодаря пневмоциркуляции. Колеса накачиваются выхлопными газами. Узлы и агрегаты вездехода расположены под открывающимся полом, поэтому ремонтировать его можно из кабины.

«Узел перелома „Шерпа“ работает в трех плоскостях. В связи с этим вместо обычного руля мы установили штурвал, как на старых самолетах (современные лайнеры пилотируются с помощью сайдстика. — RT). Штурвал позволяет водителю поднимать, опускать и поворачивать заднюю секцию на сложных участках дороги», — уточнил Чикин.

Начальник отдела убежден, что машина будет успешной на российском и зарубежных рынках. Он также добавил, что вездеход «Шерп» станет незаменим для человека в Заполярье.

«Наши машины продаются по всему миру. Самый крупный зарубежный рынок — это Канада, где у нашей компании свое представительство и развернут небольшой сборочный завод. Кроме того, наша продукция поставляется в страны Европы, Южной Америки, Африки, а также в Австралию. Но основные клиенты сосредоточены, конечно же, в России», — подчеркнул Чикин.