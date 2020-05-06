Производители электрического «УАЗ Хантер» определили стоимость модели
Чешский автопроизводитель MWM разработал электрическую версию внедорожника «УАЗ Хантер». На европейском рынке приобрести такую модель можно за 40 тысяч евро. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт компании.
Автомобиль MWM Spartan имеет движок на 160 л. с. и весит на 120 кг больше обычной версии «УАЗ Хантер». Одной зарядки аккумуляторов емкостью 56-90 кВт.ч хватит на 200 км.
Предполагается, что электрический внедорожник будет интересен для фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний.