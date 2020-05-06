Производители электрического «УАЗ Хантер» определили стоимость модели

Автомобиль MWM Spartan имеет движок на 160 л. с. и весит на 120 кг больше обычной версии «УАЗ Хантер». Одной зарядки аккумуляторов емкостью 56-90 кВт.ч хватит на 200 км.

Предполагается, что электрический внедорожник будет интересен для фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний.