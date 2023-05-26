Транспорт 26 мая 2023, 15:13 Производитель шин Michelin продал бизнес в России Владельцем российского бизнеса Michelin стал дистрибьютор компании «Пауэр Интернэшнл-шины» Unsplash

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Французская компания по производству автомобильных шин Michelin продала свой завод в Подмосковье и дочернюю компанию по торговле гусениц для специальной техники Camso CIS российскому дистрибьютору «Пауэр Интернэшнл-шины». Об этом говорится в релизе западной компании.

Новый владелец пообещал сохранить 250 рабочих мест на производстве. Сумму сделки стороны не раскрыли.

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В пресс-службе Michelin отметили, что изначально рассматривали выход из российского бизнеса через передачу долей местному менеджменту. Но в ходе процедур фирма столкнулась с серьезными трудностями, которые не смогла преодолеть.

Все расходы после прекращения ведения дел в России французский производитель уже учел в прошлом году, но в мае компания проведет новый перерасчет и учтет расходы на несколько десятков миллионов евро из-за разницы курса валют.

Компания Michelin работала на российском рынке с 1997 года. Завод в Подмосковье открылся в 2004 году и стал первым инвестиционным проектом международных производителей шин.

По данным «Коммерсанта», новый владелец перезапустит остановившееся с февраля прошлого года производство за счет сотрудничества с китайским поставщиком продукции Hifly.

После введения европейский санкций многие российские шинные заводы остановили работу из-за возникших проблем с поставками сырья.