Производитель пожарных машин Rosenbauer покинет российский рынок

Евросоюз выдвинул против России санкции, из-за которых теперь в страну нельзя поставлять пожарную технику. В результате с рынка уйдут такие производители, как Rosenbauer. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Rosenbauer организовала на территории России совместное предприятие ООО «Спецтехника пожаротушения». Генеральный директор данной фирмы Денис Лелеко, что пока работа российского представительства проходит в обычном режиме. Однако если Евросоюз примет решение прекратить поставки, «Спецтехника пожаротушения» переквалифицируется на производство других машин.

«Если запретят, не будем поставлять, другие автомобили будем продавать», — отметил Лелеко.