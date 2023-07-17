Транспорт 17 июля 2023, 06:17 Происшествие на Крымском мосту не сказалось на железнодорожном движении на Кубань РЖД: поезда в Краснодарский край ходят по прежнему расписанию РИА «Новости»

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Поезда в Краснодарский край и из него ходят по прежнему расписанию, несмотря на чрезвычайное происшествие на Крымском мосту. Об этом РИА «Новости» сообщили в центре поддержки РЖД.

«Все в штатном режиме», — сказал диспетчер.

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В компании подтвердили, что поезда на Кубань и из региона проследуют по прежнему расписанию. Изменений в связи с произошедшим на Керченском проливе не вносили.

На Крымском мосту, соединяющем Краснодарский край и Крым, произошло ЧП. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что это случилось в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Приостановили автомобильное движение и работу паромной переправы. Образовалась многокилометровая пробка. В Темрюкском районе создали оперштаб и посоветовали водителям воздержаться от поездок на полуостров или в случае необходимости выбрать сухопутный маршрут через новые регионы.