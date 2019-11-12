Прохожие «отбили» у московского полицейского инвалида. Видео

Пресс-служба УВД на Московском метрополитене в ответ на появившуюся в СМИ информацию о попытке пассажиров метро отбить у сотрудника полиции инвалида, задержанного за попрошайничество, сообщила о начале проверки.

Видео инцидента широко разошлось по российским соцсетям.

«По факту размещенной информации с видео в некоторых СМИ о том, что пассажиры московского метро попытались отбить у сотрудника полиции задержанного за попрошайничество инвалида, УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД России по Москве проводится проверка», — отметили в пресс-службе.

Telegram-канал «Расстрига» опубликовал видео, снятое одной из пассажирок метро. В ролике старший лейтенант пытается задержать инвалида, собиравшего милостыню. За него заступились молодой человек и девушка. В результате разговора на повышенных тонах мужчина якобы был задержан «да на таком основании».