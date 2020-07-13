Программу перевода машин на газ могут расширить на всю Россию

Всего 27 регионов России участвуют в программе по льготному переводу автомобилей с бензина на газ. Но такую возможность вскоре могут распространить на всю страну, сообщил заместитель министра энергетики Антон Инюцын.

«Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу. У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию», — рассказал Инюцын «Российской газете».

Он добавил, что в случае включения в программу остальных регионов дополнительно понадобится около 15 миллиардов рублей ежегодно. Сейчас до 2024 года заложены 4,2 миллиарда рублей. Таким образом, выделить придется еще 60 миллиардов рублей.

В рамках программы государство будет заниматься финансированием, которое включает скидку в две трети от стоимости переоборудования легковушек и легкого коммерческого транспорта. Кроме того, «Газпром» предложил в регионах добавить еще 30% скидки. Предоставлять их хотят за счет маркетинговых программ. Переоборудование в итоге будет стоит всего 5% от стоимости.

«Для таксиста, который в день заправляет машину на 1,5 тысячи рублей, после перевода на газ сумма составит 500-600 рублей. На наш взгляд, одна тысяча рублей в день — серьезная экономия», — подчеркнул замминистра энергетики.

По словам Инюцына, Минэнерго планируют строить от 100 до 120 заправок каждый год. В начале 2020 года в стране насчитывалось порядка 500 заправок, но за пять лет их должно стать около 1200-1300.