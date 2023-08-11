Транспорт 11 августа 2023, 17:29 Профилактический рейд проведут среди самокатчиков и велосипедистов в Москве Госавтоинспекция Москвы проведет рейд среди самокатчиков и велосипедистов 12 и 13 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В эти выходные, 12 и 13 августа, в столице проведут профилактический рейд. Он будет направлен на выявление нарушений правил дорожного движения среди самокатчиков и велосипедистов, сообщили в госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве уточнили, что основной целью рейда станет повышение безопасности, преимущественно детей, на дорогах. Также такое мероприятие организуют для предупреждения ДТП с участием велосипедов и самокатов, которые участились в последнее время в Москве.

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Сотрудники Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о том, что на двухколесном транспорте можно передвигаться только в одиночку, держаться за руль обеими руками, не пользоваться средствами мобильной связи, а также внимательно переходить дорогу только на разрешающий сигнал и спешиваясь.

Ранее более 3,6 тысячи нарушений ПДД велосипедистами и курьерами пресекли в Москве.