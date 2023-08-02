Транспорт 02 августа 2023, 19:11 Профессор Блинкин заявил, что владельцы электросамокатов смогут избежать штрафов

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На данный момент начать выписывать штрафы водителям электросамокатов за превышение скорости довольно сложно, так как в стране для этого не налажена система. Такой информацией поделился профессор Михаил Блинкин, сообщило Ura.ru.

Специалист подчеркнул, что на данный момент невозможно достоверно определять скорость самокатов, как это делается у автомобилей.

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«Кто это будет администрировать на пешеходной инфраструктуре? Надо для начала какие-то институции установить», — отметил Блинкин.