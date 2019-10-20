Профессиональный путешественник рассказал о двуспальной кровати на лучшем в мире месте в самолете

Воздушное судно вылетело из аэропорта Хитроу в Лондоне и направлялось в Сингапур. Журналист сидел в личном номере класса люкс на борту лайнера Airbus A380 авиакомпании Singapore Airlines. Номер был оборудован двуспальной кроватью, большим шкафом, креслами, телевизором. Площадь апартаментов — 4,6 квадратных метра. Соседний с Арнасом отсек никто из пассажиров не занял, поэтому их объединили. Так, эксперт по путешествиям получил более девяти квадратных метров личного пространства.

Этот отсек назвали «лучшим в мире местом» в самолете.

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В отличие от люксовых мест в первом классе авиакомпаний Emirates и Etihad, в номере журналиста не было душа. Тем не менее он высоко оценил качество обслуживания и профессионализм персонала. Он полностью уверен: это был лучший полет в его жизни.

На борту эксперта кормили деликатесами, а после взлета предложили икру и шампанское.

Если хотите получить такие же впечатления, нужно заплатить около пяти тысяч фунтов (414 тысяч рублей). Руководитель по контенту издания The Points Guy UK смог забронировать место для Арнаса за 19 фунтов стерлингов (742 рубля) и 125 тысяч накопленных у авиакомпании бонусов.