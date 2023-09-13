Транспорт 13 сентября 2023, 19:17 Проезжающих Крымский мост водителей призвали спокойно относиться к запрету проезда Советник главы Крыма Крючков извинился за пробки перед Крымским мостом РИА «Новости»

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Крымский мост стал одной из главных целей украинских боевиков, поэтому при любой опасности на переправе проводят эвакуацию людей и транспорта. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков после последней остановки движения на переправе и скопления пробок по обеим сторонам.

Он подчеркнул, что такая ситуация может происходить по несколько раз в день. Но самое главное для всех служб — это обеспечить безопасность людей.

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«Просим спокойно относиться к подобным мерам. Получать информацию из официальных источников, не выкладывать в Сеть видео и фото. Власти Крыма приносят свои извинения за возможные вынужденные задержки», — написал Крючков.

Движение машин по Крымскому мосту перекрыли в 11:03 среды, 13 сентября, и восстановили только в 14:46. О причинах закрытия движения не сообщали.

По данным оперативного штаба республики, за это время по обеим сторонам скопились очереди из машин. По данным на 14:00, со стороны Тамани находились 135 транспортных средств, со стороны Керчи — 467. К 19:00 пробки исчезли.