Проезд в автобусах Петербурга подорожал при оплате наличными

В Петербурге с 15 июля перестали принимать наличные при оплате проезда в наземном транспорте, теперь пассажирам требуется предъявить QR-код. Однако при при его покупке придется заплатить комиссию, сообщило Ura.ru.

Петербуржцы и гости города могут приобрести QR-код с помощью специального приложения или Telegram-бота. Однако комиссия при оплате составляет 5%: вместо 60 рублей пассажир заплатит 63 рубля. Горожане возмущены, что власти Петербурга не смогли предложить альтернативу.

В январе в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе ввели льготный проезд для некоторых категорий граждан. За этот период местным жителям удалось сэкономить порядка двух миллиардов рублей.