Проезд в транспорте можно будет оплатить картами Visa и Mastercard

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев сообщил, что карты Visa и Mastercard возможно подключат к платформе транспортного предпроцессинга.

Как стало известно ТАСС, о новой стратегии глава нацсистемы заявил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Мы хотим создавать некие платформы, в том числе и в транспорте, которые позволят любую карту, не только „Мир“, но и Visa, и Mastercard привязать к возможностям транспортных сервисов, реализовывать на ней сложные проездные тарифы», — сообщил Комлев.

Он добавил, что льготные и социальные продукты будут оплачиваться все-таки через «Мир», так как по закону именно туда должны перечисляться средства из бюджетов.

В НСПК уже заявляли о намерении создать платформу транспортного предпроцессинга. По идее авторов, она позволит оплачивать проезд картой «Мир» в общественном транспорте всех регионов России.

Разовые поездки на всех станциях метрополитенов семи городов уже оплачиваются картой «Мир». Ею можно рассчитаться за наземные поездки уже в 70 городах России.

В некоторых регионах картой «Мир» пассажиры рассчитываются как по полной стоимости билетов, так и с учетом социальных льгот держателя карты.