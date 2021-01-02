Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал со 2 января

В Москве со 2 января выросли цены на проезд в общественном транспорте. Разовая поездка в метро с 2021 года стала дороже на два рубля.

«В 2020 году билетная выручка упала на треть, а в 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие в среднем вырастут на 6%. Но мы сохранили стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, а изменения остальных тарифов сделали минимальными», — сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

За разовую поездку по карте «Тройка» теперь придется заплатить 42 рубля вместо 40. При оплате банковской картой стоимость проезда составит 46 рублей. Безлимитный проездной на сутки подорожал на 10 рублей — с 230 до 240, на трое суток — с 438 до 455 рублей. Билет на 60 поездок жителю столицы обойдется в 2070 рублей.

Цена на один из самых популярных видов проездного — на 30 дней — изменится на 3,5% — с 2179 до 2245 рублей. Одна поездка по нему подорожает на 1 рубль 30 копеек. Без изменений останутся 50% скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях по проекту «Время ранних».

Стоимость проездных на 90 и 365 дней останется такой же, как и в 2020 году, — 5430 и 19 500 рублей соответственно.