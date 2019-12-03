Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает с 2020 года

«В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции в 3,7%. Соответствующее решение принято на заседании президиума городского правительства во главе с мэром Сергеем Собяниным», — процитировало издание сообщение пресс-службы.

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Изменения коснутся стоимости разового проезда по карте «Тройка» на метро, МЦК и МЦД. В «Центральной» зоне он будет стоить 40 рублей вместо 38 рублей, а в зоне «Пригород» — 47 рублей вместо 45 рублей.

Изменится также стоимость «Единого» билета — с 1 февраля 2020 года он будет стоить 57 рублей вместо 50 рублей на одну поездку. На четыре рубля подорожает билет на две поездки, и на 70 рублей увеличится стоимость билета на 60 поездок. Бумажный проездной на календарный месяц станет стоить 2900 рублей вместо 2770 рублей.

Стоимости проезда пассажиров на пригородном железнодорожном транспорте также коснутся изменения. Один билет на поездку внутри столицы будет стоить 37 рублей (сейчас 36 рублей). Стоимость проезда в одной зоне за пределами Москвы также подорожает на один рубль и составит 24 рубля.

По данным, которые предоставила мэрия, в 2020 году не изменится стоимость наиболее востребованных проездных билетов на все виды транспорта. Речь идет об абонементах на определенное количество дней: «1 сутки», «3 суток», «30 дней», «90 дней» и «365 дней».