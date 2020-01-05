Проезд в московском транспорте придумали оплачивать часами

В 2020 году проезд в московском транспорте можно будет оплатить наручными часами. Устройства, поддерживающие функцию карты «Тройка», скоро появятся в продаже в сувенирных киосках московского метрополитена.

«В 2020 году появятся часы-„Тройка» для оплаты проезда в московском транспорте. Мы уже протестировали технологическую возможность: совместить часовой механизм и билетный носитель реально», — рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов. Его слова привел ТАСС.

Часы с функцией карты «Тройка» можно будет приобрести в сувенирных лавках московского метрополитена. Пока что осковская мэрия с производителем заканчиват переговоры по поводу изготовления первой партии девайсов.

«Мы предлагаем самые современные и удобные решения для оплаты проезда — по числу вариантов мы в лидерах», — отметил Ликсутов.

Сейчас проезд в московском метрополитене можно оплатить не только пластиковыми картами. Функции транспортной карты зашиты в силиконовые и кожаные браслеты, перстни и кольца, брелоки, наклейки и вкладыши. Кроме оплаты транспорта, картой «Тройка» можно рассчитаться более чем за 50 дополнительных городских сервисов.