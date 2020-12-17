Проезд в метро в Москве подорожает в 2021 году

Разовая поездка по карте «Тройка» в метро станет на два рубля дороже. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Одноразовая поездка в метро по транспортной карте составит 42 рубля. Проездной на 30 дней также подорожает, но в пределах инфляции. Рост составит около 3,5%, или 1,3 рубля за поездку.

«Мы сохранили стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, а изменения остальных тарифов в 2021 году сделали минимальными», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоимость безлимитных билетов по карте «Тройка» на 90 и 365 дней останется прежней.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов предупреждал о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Он говорил, что тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции.

В Санкт-Петербурге в следующем году жителей также ждет повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Проезд в метро по карте «Подорожник» станет дороже на 8%. Одна поездка в метро будет стоить 41 рубль, а на наземном транспорте — 36 рублей. Останутся в следующем году жетоны для разовых поездок, которые используют туристы. Стоимость его составит 60 рублей. Разовый билет на поездку в «социальном» наземном транспорте будет стоить 55 рублей.