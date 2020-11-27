Проезд в метро Новосибирска подорожает

Стоимость билета в метро и наземном общественном транспорте увеличится на один рубль. За поездку на троллейбусе и трамвае придется заплатить 24 рубля, в автобусе — 25 рублей, на метро — 26.

Впервые новость о повышении цен на проезд в метро появилась 20 ноября. Тогда СМИ писали, что проезд в подземке подорожает на 10 рублей — до 34. Однако Локоть опроверг эти сообщения. Слухи были связаны с расчетами МУП «Новосибирский метрополитен» о том, что себестоимость поездки выливается в 34,8 рубля.

Стоимость проезда в 2019 году достигала 23, 24 и 25 рубля соответственно. Тогда цены поднялись на два-три рубля относительно год к году.