Проезд в метро может подорожать в Новосибирске

До этого стоимость проезда в метрополитене повышали в последний раз год назад. Также в Новосибирске можно будет использовать карту «Мир» для оплаты проезда.

Уточняется, что теперь тариф в Новосибирске будет равен стоимости проезда в метро Нижнего Новгорода с использованием банковской или транспортной карт.