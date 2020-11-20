Проезд в метро может подорожать в Новосибирске
Новый тариф в метро Новосибирска могут ввести с 16 декабря. Одна поездка будет стоить 26 рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на законопроект регионального департамента по тарифам.
До этого стоимость проезда в метрополитене повышали в последний раз год назад. Также в Новосибирске можно будет использовать карту «Мир» для оплаты проезда.
Уточняется, что теперь тариф в Новосибирске будет равен стоимости проезда в метро Нижнего Новгорода с использованием банковской или транспортной карт.