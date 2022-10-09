Проезд поездов по Крымскому мосту полностью восстановили | 360°

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Проезд поездов по Крымскому мосту полностью восстановили

Минтранс России: ж/д движение по Крымскому мосту идет по графику

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Пропуск поездов по Крымскому мосту восстановлен. Об этом Министерство транспорта России сообщило в своем Telegram-канале.

«Восстановлено движение по сигналам в обоих направлениях. С 07:30 организованы технологические окна для уборки цистерн», — говорится в сообщении.

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Сейчас железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику.

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Полностью восстановить пригородное пассажирское сообщение на участке обещают к 19:00 часам.

Накануне утром на Крымском мосту подорвался грузовик. От взрыва загорелись цистерны с топливом, обрушились два автомобильных пролета. Погибли три человека — они ехали в легковом автомобиле рядом с грузовиком. Украина фактически взяла на себя вину. До 23 октября в Республике Крым объявили желтый (высокий) уровень террористической опасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Крымский мост

Минтранс РФ

Поезда

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