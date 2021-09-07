Проезд по МЦК в Москве будет бесплатным в День города

В День города, который пройдет в столице 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу будет бесплатным для всех пассажиров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

«В День города, 11 сентября, проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца. Ежедневно в будни им пользуются более полумиллиона человек», — написал он.

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов отметил, что за последние пять лет МЦК стало неотъемлемой частью Москвы. Сейчас столицу уже трудно представить без центрального кольца. При этом никто не ожидал, что проект будет пользоваться такой популярностью, когда его только запустили. Однако в первый год МЦК воспользовались 100 миллионов пассажиров, во второй год — уже 125 миллионов, а в третий — 150 миллионов.

Ликсутов отметил, что за пять лет МЦК воспользовались 600 миллионов пассажиров: огромная цифра, которую можно сопоставить с пассажиропотоком кольцевой линией Московского метрополитена. Он добавил, что за время существования МЦК существенно улучшили работу всего кольца, ориентируясь на потребности пассажиров.

«В первый год на кольце были интервалы (между электричками — прим. ред.) шесть минут в час пик и 12 минут в не час пик. Сегодня поезда на МЦК в час пик ходят с интервалом в четыре минуты, вне часа пик — восемь минут. Сейчас у нас есть два варианта, с которыми мы работаем. Первый — мы смотрим на то, чтобы еще уменьшить интервал движения совместно с РЖД. Второй вариант — запуск двухэтажных поездов», — подчеркнул он.