Транспорт 03 июля 2023, 12:49 Проезд по мосту между Крымом и Херсонской областью возобновили после атаки ВСУ Премьер Алексеенко: Чонгарский мост между Крымом и Херсонской областью восстановили РИА «Новости»

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Рабочие спустя полторы недели после удара украинских войск восстановили Чонгарский мост между Крымом и Херсонской областью. Движение по этому участку федеральной трассы возобновили, объявил в своем Telegram-канале председатель областного правительства Андрей Алексеенко.

«Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», — написал он.

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Вооруженные силы Украины повредили Чонгарский мост 22 июня. Алексеенко поблагодарил Минстрой России за помощь и рабочих — за оперативное восстановление конструкций.

Проезды между двумя регионами обстреляли британскими ракетами Storm Shadow, движение транспорта перенаправили через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что восстановление займет 15-20 дней.