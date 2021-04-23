Проезд по курганской трассе ограничили на полгода

Ремонт участка федеральной автодороги «Иртыш» будет проводиться с 15 апреля по 20 октября. Временно там планируется ограничение движения. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на ФКУ «Уралуправтодор».

«Уралуправтодор на время ремонтов ограничивает движение на сети автодорог в Свердловской, Тюменской, Курганской областях и в ХМАО», — заявили в пресс-службе ФКУ.

Там будет введено реверсивное движение, которое будет действовать на трассе от 440 километра до подъезда к городу Ишим. Организация сообщила, что на дорогах ведутся капитальные работы по замене верхнего слоя покрытия. Также в ФКУ добавили, что ремонт на данный момент проводится с опережением на части дорожных участков.