Проезд по Крымскому мосту открыли только для легковых автомобилей | 360°

Транспорт 09 октября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Проезд по Крымскому мосту открыли только для легковых автомобилей Аксенов заявил, что грузовым автомобилям закрыт проезд по Крымскому мосту до распоряжения РИА «Новости»

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Сообщение грузовых автомобилей между Крымом и материковой Россией будут осуществляться с помощью паромов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили», — отметил он.

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По его словам, железная дорога через Керченский пролив продолжит работу в штатном режиме.

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Также Аксенов сообщил, что паромная переправа будет работать бесплатно. По ней будут отправлять грузовые автомобили. Глава Крыма отметил, что досмотр машин доверен линейным отделам полиции и портовым подразделениям транспортной безопасности.

«Благодарю крымчан и гостей полуострова за понимание и терпение», — подытожил Аксенов.

Ранее стало известно, что глава республики до 23 октября продлил в регионе действие желтого уровня террористической опасности. Он действует в северных районах региона и на объектах инфраструктуры. Это заявление Аксенова процитировал RT.

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