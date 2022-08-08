Проезд по автомосту между Россией и Китаем станет платным

Проезд по автомобильному мосту между Благовещенском и Хэйхэ (Китай) станет платным с 10 августа. Об этом сообщил RT со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Ранее мост работал в тестовом режиме, теперь проверка завершена и он перейдет на платный режим, объяснили в ведомстве.

Плата будет взиматься при въезде на мост. Заплатить придется от 1030 до 9540 рублей, сумма зависит от высоты и количества осей автомобиля, написало ИА НСН.