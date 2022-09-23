Проезд ограничат в семи районах Петербурга с 24 сентября | 360°

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Проезд ограничат в семи районах Петербурга с 24 сентября

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В Санкт-Петербурге с 24 сентября ограничат движения транспорта в семи районах города. Об этом написали «Невские новости».

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По данным издания, дорожные работы проведут в Петродворцовом, Невском, Кронштадтском, Колпинском, Калининском, Василеостровском и Адмиралтейском районах. В частности, будет осуществляться прокладка инженерных сетей, канализации и электрокабеля.

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