Проезд грузовиков к Керченской переправе ограничат с 27 октября | 360°

Транспорт 25 октября 2022, 21:34 Проезд грузовиков к Керченской переправе ограничат с 27 октября Краевой оперштаб: проезд грузовиков к Керченской переправе ограничат с 27 октября РИА "Новости"

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Власти Краснодарского края решили с 27 октября ограничить проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе. Это нужно для ускорения доставки социально значимых товаров, пояснили в оперативном штабе региона.

«Постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Согласно документу, с 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу», — сообщили в оперштабе.

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Введенные меры не касаются машин с грузами военного назначения, фармацевтической продукцией и скоропортящимися товарами. Также исключение сделали для специальных грузов, товаров первой необходимости и оборудования, необходимого для проведения работ по восстановлению инфраструктуры.

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Как подчеркнули в сообщении, ограничения помогут сократить время простоя грузовиков у переправы и позволят быстрее доставлять социально значимые товары людям. Решение отменят, когда ситуации с загрузкой паромов придет в норму.