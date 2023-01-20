Транспорт 20 января 2023, 22:20 Проезд для грузовиков по системе «Платон» подорожает Роставтодор: тариф «Платона» вырастет с 1 февраля на 30 копеек РИА «Новости»

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Стоимость тарифа «Платон» с 1 февраля 2023 года вырастет на 30 копеек. Грузовики свыше 12 тонн будут платить за проезд по федеральным дорогам 2,84 рубля за километр пробега. Об этом сообщил Роставтодор.

«В рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе „Платон“ составит 2,84 рубля за километр пробега. Текущий размер платы — 2,54 рубля за километр пробега», — уточнили в управлении.

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Тариф госсистемы «Платон» увеличивают каждый год, основываясь на фактической инфляции за предыдущий год. Размер платы рассчитывают в период с 10 по 20 января. За основу берут данные Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год. По итогам 2022 года инфляция в стране составила 11,94%. Это значение позволило проиндексировать плату ниже прогнозируемой цифры. Вместо 44 копеек стоимость тарифа вырастет на 30 копеек.

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Как заявили в Минтрансе, повышение цены принесет Федеральному дорожному фонду в 2023 году четыре миллиарда рублей. На эту сумму можно отремонтировать около 200 километров автомобильных дорог.