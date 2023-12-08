Транспорт 08 декабря 2023, 14:39 Проекты Московского транспорта получили премию Digital Leaders Три цифровых проекта Московского транспорта получили премии Digital Leaders РИА «Новости»

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Три цифровых проекта Московского транспорта признали лучшими на премии Digital Leaders. Призы вручили за вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Так, чат-бот Александра получил приз в номинации «Чат-бот года». Приложение «Парковки России» назвали «Мобильным приложением года». Программа видеоаналитики на МКАД и ключевых магистралях заслужила награду «Технология года» в категории «Обеспечение безопасности дорожного движения».

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«Современные технологии позволяют внедрять огромное количество решений, которые делают поездки удобнее и безопаснее как в городском транспорте, так и на столичных магистралях», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Премию Digital Leaders вручают ежегодно с 2020 года. В ней участвуют крупнейшие российские и международные компании.

Ранее Мосгортранс получил приз в конкурсе «Лучшие практики наставничества 2023». Его проект «Карьерный маршрут» назвали лучшим в номинации «Профессиональное развитие молодежи».