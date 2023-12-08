08 декабря 2023, 14:39
Проекты Московского транспорта получили премию Digital Leaders
Три цифровых проекта Московского транспорта получили премии Digital Leaders
Три цифровых проекта Московского транспорта признали лучшими на премии Digital Leaders. Призы вручили за вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
Так, чат-бот Александра получил приз в номинации «Чат-бот года». Приложение «Парковки России» назвали «Мобильным приложением года». Программа видеоаналитики на МКАД и ключевых магистралях заслужила награду «Технология года» в категории «Обеспечение безопасности дорожного движения».
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«Современные технологии позволяют внедрять огромное количество решений, которые делают поездки удобнее и безопаснее как в городском транспорте, так и на столичных магистралях», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Премию Digital Leaders вручают ежегодно с 2020 года. В ней участвуют крупнейшие российские и международные компании.
Ранее Мосгортранс получил приз в конкурсе «Лучшие практики наставничества 2023». Его проект «Карьерный маршрут» назвали лучшим в номинации «Профессиональное развитие молодежи».
Россия
Технологии
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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