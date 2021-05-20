Проектировщикам дорог разрешили не рассчитывать схему движения ради скорости

Депутаты разрешили проектировать дороги, развязки, эстакады без разработки проектов организации дорожного движения. Это значит, что у проектировщиков пропадает обязанность просчитывать расстановку дорожных знаков и разметки. Из-за этого качество дорог может заметно ухудшиться, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

Накануне Госдума приняла поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключается эта норма. Документ подготовило Министерство транспорта по поручению президента России Владимира Путина. Таким образом ведомство намерено ускорить темпы сдачи новых трасс.

«В итоге не будет обеспечена пропускная способность и безопасность движения. Сэкономят время, но выяснится, что потраченные миллиарды использованы неэффективно», — предположил член Общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков.

По словам эксперта, схемы расстановки разметки, знаков, режим работы светофоров — не просто ключевая часть проекта строительства дорог, а базис, вокруг которого он должен быть сформирован. Более того, этот законопроект может обернуться еще большими тратами, когда потом нужно будет исправлять допущенные ошибки.