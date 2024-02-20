Транспорт 20 февраля 2024, 20:43 Проект о запрете продажи транспорта без согласия супругов внесли в Госдуму

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Депутаты партии «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму поправки к Семейному кодексу. Они подразумевают получение обязательного письменного согласия супругов на заключение сделок с транспортом. Документ опубликовали на сайте «Система обеспечения законодательной деятельности».

Законопроект предлагает дополнить Семейный кодекс положением, по которому для продажи транспортного средства (автомобиля, мотоцикла или вездехода) необходимо получить письменное согласие супруга собственника.

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«Супруг, чье письменное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года», — говорится в документе.

В конце ноября 2023 года депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил изменения в Семейный кодекс. Он заявил, что следует уравнять понятия «брак» и «семейный союз».