Проект модернизации городского транспорта России подорожал

Проект комплексной модернизации городского транспорта в России увеличился в цене. На то, чтобы обновить автобусный парк и развить электротранспорт в 104 городах уйдет минимум 5,4 триллиона рублей.

Как сообщает «Коммерсант», проект подразумевает обновление до 75% автобусов и до 25% электротранспорта в 104 агломерациях РФ. Издание отмечает, что при сохранении общих параметров, стоимость проекта до 2030 года увеличится на 265 миллиардов рублей — почти до 5,4 триллиона.

Однако источник финансирования пока не найден. Только из федерального бюджета потребуется выделить дополнительные 25 миллиардов рублей. Таким образом общая сумма вырастет до 775 миллиардов, из которых 246 пойдут на субсидии для регионов на обновление автопарка, а 448 — на субсидирование электротранспорта.

Кроме того в региональных бюджетах должны будут найти около 1,3 триллиона рублей, что на 166 миллиардов больше, чем планировалось ранее.

Пока список городов, которые могут получить транспортную модернизацию нет. Регионы могут подать заявку с февраля 2021 года по февраль 2023 года.