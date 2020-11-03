Проект «Городская электричка» стартовал на Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о старте проекта «Городская электричка», который поможет разгрузить дорожную сеть и позволит частично снять проблему пробок. Об этом сообщил «ФедералПресс».
«Сегодня ЖД пути проходят через населенные пункты и препятствует активной жизнедеятельности людей. Этого ждут не только жители краевой столицы, но и соседних районов — Динского, Северского и Усть-Лабинского», — обратил внимание глава Кубани.
Отмечается, что регион получил от ОАО «РЖД» проектно-сметную документацию на строительство пяти автодорожных путепроводов — в Белоглинском, Крымском, Кореновском, Новопокровском и Славянском районах.