Проект «Городская электричка» стартовал на Кубани

«Сегодня ЖД пути проходят через населенные пункты и препятствует активной жизнедеятельности людей. Этого ждут не только жители краевой столицы, но и соседних районов — Динского, Северского и Усть-Лабинского», — обратил внимание глава Кубани.

Отмечается, что регион получил от ОАО «РЖД» проектно-сметную документацию на строительство пяти автодорожных путепроводов — в Белоглинском, Крымском, Кореновском, Новопокровском и Славянском районах.