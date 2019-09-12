Проект Бирюлевской линии метро разработают в Москве

Предполагается, что протяженность линии метро составит 25 километров, на ней появятся девять станций.

«Проект планировки Бирюлевской линии Московского метрополитена подготовят в столице. Она пройдет от строящейся сейчас станции „Кленовый бульвар“ Большой кольцевой линии и соединит Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа — прим. портала RNS.). Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина», — сказано в сообщении мэрии.

Градостроители надеются, что новая ветка поможет снизить нагрузку на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метро. В мэрии добавили, что в дальнейшем Бирюлевская ветка соединит станцию Рязанское в «Новой Москве», промзону «ЗИЛ», деловой центр «Москва-Сити», северо-западные районы города и развивающуюся территорию Рублево-Архангельское.