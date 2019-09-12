  • Проект Бирюлевской линии метро разработают в Москве

    12 сентября 2019, 16:00

    Анастасия Карпеева

    Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) подготовит проект планировки Бирюлевской линии для метро Москвы. Об этом сообщил портал RNS со ссылкой на сайт мэра столицы.

    Предполагается, что протяженность линии метро составит 25 километров, на ней появятся девять станций.

    «Проект планировки Бирюлевской линии Московского метрополитена подготовят в столице. Она пройдет от строящейся сейчас станции „Кленовый бульвар“ Большой кольцевой линии и соединит Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа — прим. портала RNS.). Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина», — сказано в сообщении мэрии.

    Градостроители надеются, что новая ветка поможет снизить нагрузку на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метро. В мэрии добавили, что в дальнейшем Бирюлевская ветка соединит станцию Рязанское в «Новой Москве», промзону «ЗИЛ», деловой центр «Москва-Сити», северо-западные районы города и развивающуюся территорию Рублево-Архангельское.