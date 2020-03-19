Продукты в российские города будут завозить круглосуточно

Правительство России создало условия для того, чтобы круглосуточно доставлять в города продукцию для торговых сетей. Это не даст появиться дефициту необходимых товаров.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, такие меры помогут предотвратить также и проблемы со скоплением транспорта.

По словам замглавы кабмина, сейчас все поставки идут в штатном режиме, только магазины работают в небольшой спешке. «Нормально все, проблем нет. Нет, никаких скоплений нет. Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально, потому что раньше, вы знаете, допустим, Москва разрешала только ночами завозить», — указал Хуснуллин.

Он также отметил, что для этих же целей был введен и «зеленый коридор» на всех границах. «Пока каких-то сигналов, что у нас какие-то перебои есть в магазинах, мы не видим, то есть магазины работают на обычном режиме, может, чуть более напряженном, но все работает, пока все есть», — заключил вице-премьер.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил с 17 марта на месяц организовать на таможне «зеленый коридор» для товаров первой необходимости, чтобы упростить поставки.