Продлить проездной на транспорт Москвы можно онлайн
Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Для получения компенсации нужно зайти в приложение «Метро Москвы». Там можно посмотреть, сколько поездок вам полагается или на какой срок продлен ваш проездной за проведенное в самоизоляции время.
Однако продлить действие проездного можно только с гаджетов на базе Android. Делать это можно с 12 июня. Продлевать можно не менее чем на пять дней. Действие билета продлится автоматически, как только карту поднесут NFC-считывателю телефона.
«Если вы не планируете совершать поездки на столичном транспорте в ближайшее время, не стоит спешить тестировать новую функцию сервиса», — предупредили в пресс-службе.
В случае некорректного продления проездного пассажиры смогут обжаловать его, нажав на соответствующую кнопку мобильного приложения «Метро Москвы», либо обратиться в сервисный центр «Московский транспорт».
Продлить срок действия проездного или вернуть часть неиспользованных поездок можно в кассах метрополитена. Вот инструкция, как это сделать.