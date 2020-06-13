Продлить проездной на транспорт Москвы можно онлайн

Москвичи, которые с 30 марта по 8 июня совершили по карте «Тройка» не более 22 поездок или не более восьми поездок с 30 марта по 11 мая, могут получить компенсации и продлить срок действия проездных. Это касается тех, у кого на карте были записаны 60 поездок, а также владельцев проездных билетов на 30, 90 или 365 дней или ТАТ.

Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Для получения компенсации нужно зайти в приложение «Метро Москвы». Там можно посмотреть, сколько поездок вам полагается или на какой срок продлен ваш проездной за проведенное в самоизоляции время.

Источник фото: Дептранс Москвы

Однако продлить действие проездного можно только с гаджетов на базе Android. Делать это можно с 12 июня. Продлевать можно не менее чем на пять дней. Действие билета продлится автоматически, как только карту поднесут NFC-считывателю телефона.

«Если вы не планируете совершать поездки на столичном транспорте в ближайшее время, не стоит спешить тестировать новую функцию сервиса», — предупредили в пресс-службе.

В случае некорректного продления проездного пассажиры смогут обжаловать его, нажав на соответствующую кнопку мобильного приложения «Метро Москвы», либо обратиться в сервисный центр «Московский транспорт».

Продлить срок действия проездного или вернуть часть неиспользованных поездок можно в кассах метрополитена. Вот инструкция, как это сделать.