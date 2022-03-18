Продление режима закрытого неба на юге России подтвердили
Оператор «Аэродинамика» подтвердил продление режима закрытого неба на юге России
Ограничения на полеты самолетов на юге России, введенные 24 февраля, будут действовать до 26 марта. Об этом заявил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».
«Продление закрытия аэропортов на юге России — до 03:45 26 марта 2022 года», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».
Ограничения коснутся аэропортов Краснодара, Геленджика, Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Ставрополя, Белгорода, Воронежа, Брянска, Орла, Курска, Элисты. Аэропорт Сочи продолжает свою работу в обычном режиме.
Ранее о продлении ограничений на полеты на юге России писали СМИ со ссылкой на источники в Минтрансе.
Режим закрытого неба начал действовать на юге России из-за спецоперации на Украине. Ограничение уже несколько раз продлевалось, последнее действовало до 20 марта. Авиакомпаниям рекомендовали для перевозки пассажиров в города, где закрыли аэропорты, воспользоваться альтернативными маршрутами.