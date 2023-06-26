Транспорт 26 июня 2023, 14:19 Продажу пикапа Changan Hunter Plus запустили в России

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На российском рынке стартовали продажи пикапов Changan Hunter Plus. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Цена автомобиля, представленного в двух комплектациях Comfort и Luxe, начинается от 3,3 миллиона рублей.

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Разработчики оснастили пикап двухлитровым турбированным двигателем мощностью 233 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Автомобиль имеет полный привод.