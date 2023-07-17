17 июля 2023, 12:12
Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановили
Минтранс сообщил о приостановлении продажи билетов на автобусы Ростов-на-Дону — Крым
Продажу автобусных билетов из Ростова-на-Дону в Крым временно приостановили из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минтрансе Ростовской области.
«Как только утвердят новые логистические маршруты, автобусы из Ростова-на-Дону в Крым пустят вновь», — уточнили в региональном ведомстве.
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В ночь на понедельник, 17 июля, украинские националисты атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате ЧП пострадал автомобильный пролет моста, погибли два человека и еще один ребенок пострадал. Национальный антитеррористический комитет назвал происшествие злонамеренной террористической атакой, писал RT.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин поручил отремонтировать поврежденную часть моста и возобновить автомобильное движение на полуостров.
Крымский мост
Автобусы
ЧП на Крымском мосту
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