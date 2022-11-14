Транспорт 14 ноября 2022, 14:30 Продажи внедорожника Nissan X-Terra начались на российском рынке

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В Россию привезли рамный внедорожник Nissan X-Terra. Его стоимость — 4 527 000 рублей. Об этом написала «Российская газета».

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«Известия» уточнили, что авто создано на базе пикапа Nissan Navara. Модель оснащена бензиновым мотором объемом два с половиной литра. Его мощность достигает 165 «лошадок». Он работает вместе с семи-диапазонной коробкой передач. В салоне внедорожника есть новый экран медиасистемы, размер которого составляет девять дюймов.