Транспорт 15 марта 2023, 01:02 Продажи внедорожника Lada Niva Bronto возобновили в России

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Концерн АвтоВАЗ возобновил продажи внедорожника Lada Niva Bronto. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официальный сайт компании.

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Автомобиль представляет из себя наиболее дорогую версию модели Niva Legend. Машина обладает усиленной задней осью, а также улучшенными амортизаторами. В ней установлен 1,7-литровый двигатель. Его мощность составляет 83 лошадиные силы. Также Lada Niva Bronto обладает пятиступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом.