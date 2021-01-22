Продажи подержанных машин выросли в России

В России выросли продажи легковых автомобилей с пробегом. По сравнению с 2019 годом в прошлом году было продано подержанных машин на 1,7% больше.

«В 2020 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 миллионов 496,5 тысячи единиц, что на 1,7% больше, чем в 2019 году (5 миллионов 404,5 тысячи штук)», — получили результаты исследования аналитики «Автостата».

Эксперты отметили, что только в декабре прошлого года объем вторичного рынка легковых автомобилей увеличился на 16,6%. За первый зимний месяц этого сезона было продано 536,8 тысячи подержанных автомобилей.

Безоговорочным лидером на рынке перепродаж являются автомашины компании Lada — 1,3 миллиона авто, на втором месте Toyota — 619,7 тысячи штук, на третьем месте Nissan — 315,5 тысячи авто. Чуть реже россияне предпочитают покупать подержанные Hyundai (305,3 тысячи машин) и Kia (299 тысяч машин).

Несмотря на то, что лидером на вторичном рынке является Lada, самой продаваемой моделью в 2020 году стал Ford Focus — 130,7 тысячи штук, Lada 2114 купили на 6,2 тысячи меньше. Топ-3 самых популярных моделей закрывает Hyundai Solaris — 118 тысяч.

Аналитическое агентство «Автостат» собирает данные по авторынку на основе регистраций в ГИБДД.