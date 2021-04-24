Продажи подержанных люксовых автомобилей в России в марте выросли на 24%

По сравнению с 2020 годом (161 штука) объем продаж люксовых машин с пробегом в марте 2021 года в России вырос на 24% и достиг 200 машин. Лидером продаж стал Mercedes-Benz Maybach. На его долю пришлась треть всех покупок, 67 автомобилей.

Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Автостат».

Второе место по популярности занимают подержанные автомобили марки Bentley. Они были перепроданы 52 раза, это 26% от общего числа люксовых иномарок. Третью строчку рейтинга занял бренд Maserati (31 штука).

«Кроме них, в нашей стране в прошлом месяце было перепродано 25 автомобилей марки Rolls-Royce, 13 — Lamborghini, семь — Ferrari, пять — Aston Martin. Свыше половины (51%) подержанных люксовых машин было приобретено в Москве (102 штуки), еще 25 штук — в Подмосковье», — сообщили в агентстве.

Эксперт пояснил, что если соблюдать при покупке подержанного автомобиля несколько правил, можно избежать возможных юридических проблем. В первую очередь, нужно изучить историю машины на сайтах ГИБДД, «Автотеки» или Реестра залогов.