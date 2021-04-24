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    24 апреля 2021, 05:31

    Продажи подержанных люксовых автомобилей в России в марте выросли на 24%

    Анастасия Кукова

    По сравнению с 2020 годом (161 штука) объем продаж люксовых машин с пробегом в марте 2021 года в России вырос на 24% и достиг 200 машин. Лидером продаж стал Mercedes-Benz Maybach. На его долю пришлась треть всех покупок, 67 автомобилей.

    Продажи подержанных люксовых автомобилей в России в марте выросли на 24%

    Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Автостат».

    Второе место по популярности занимают подержанные автомобили марки Bentley. Они были перепроданы 52 раза, это 26% от общего числа люксовых иномарок. Третью строчку рейтинга занял бренд Maserati (31 штука).

    «Кроме них, в нашей стране в прошлом месяце было перепродано 25 автомобилей марки Rolls-Royce, 13 — Lamborghini, семь — Ferrari, пять — Aston Martin. Свыше половины (51%) подержанных люксовых машин было приобретено в Москве (102 штуки), еще 25 штук — в Подмосковье», — сообщили в агентстве.

    Эксперт пояснил, что если соблюдать при покупке подержанного автомобиля несколько правил, можно избежать возможных юридических проблем. В первую очередь, нужно изучить историю машины на сайтах ГИБДД, «Автотеки» или Реестра залогов.