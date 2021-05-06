Продажи подержанных авто увеличились в Москве

Наиболее популярными машинами на рынке вторичных автомобилей стали Mercedes-Benz, BMW и KIA. Об этом сообщило агенство «Автостат».

Москвичи за первый квартал 2021 года купили 63,4 тысячи легковых автомобилей из вторичного сектора. Это на 1,5% больше, чем за прошлогодний аналогичный период.

Возглавили вторичный рынок автомобили марки Mercedes-Benz — их было продално 4,8 тысячи единиц. Второе место у BMW — 4,5 тысячи проданных машин. На третьем месте KIA - 4,4 тысячи автомобилей.

В общероссийский топ по итогам первых трех месяцев текущего года вошли автомобили Lada, Toyota, Nissan, добавило РИА ФАН.