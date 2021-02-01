Продажи обновленного кроссовера Kia Sportage стартовали в РФ

Модель в исполнении Black Edition представлена в двух вариантах: Premium (с движком 2,4 литра) и Prestige (с движками 2,0 литра и 2,4 литра). В обеих случаях авто получило шестиступенчатую автоматическую трансмиссию и 17-дюймовые оригинальные легкосплавные диски. Стоимость новинки варьируется в зависимости от комплектации (от 2 124 900 до 2 444 900 рублей).