Продажи новой модификации Volkswagen Tiguan стартовали в РФ
На российском авторынке начались продажи новой версии Volkswagen Tiguan, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным издания, модель оснащена двухлитровым движком мощностью 180 «лошадей». Она получила пакет Winter, который включает в себя систему помощи при парковке спереди и сзади, электроскладывающиеся наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, а также теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом и подогрев форсунок омывателя.
Кроме того, разработчики добавили пакет Media. В него включены интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), камера заднего вида и аудиосистема Discover Media с цветным дисплеем и навигацией.