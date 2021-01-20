Продажи новой модификации Volkswagen Tiguan стартовали в РФ

По данным издания, модель оснащена двухлитровым движком мощностью 180 «лошадей». Она получила пакет Winter, который включает в себя систему помощи при парковке спереди и сзади, электроскладывающиеся наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, а также теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом и подогрев форсунок омывателя.

Кроме того, разработчики добавили пакет Media. В него включены интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), камера заднего вида и аудиосистема Discover Media с цветным дисплеем и навигацией.