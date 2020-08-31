Продажи новой Lada Granta Cross Quest стартуют в сентябре

По данным издания, модель получила сидения из инновационной ткани, которая обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Две дополнительные сетки под багаж установлены в салоне авто. Отмечается, что машины оборудуют электрическим подогревом лобового стекла и системой датчиков для удобной парковки.

Кроме Lada Granta Cross Quest к автодилерам этой осенью поступит модель Xray Cross Black, отличающаяся ярким внутренним и внешним дизайном.