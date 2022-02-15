Продажи нового внедорожника Nissan Pathfinder стартовали в России

Продажы нового внедорожника Nissan Pathfinder начались в России. Приобрести автомобиль можно будет за 4 285 000 рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу японской компании.

Автомобиль в Россию будут поставлять из Соединенных Штатов. На данный момент модель производится на заводе Nissan в Смирне, штат Теннесси.

Автомобиль представлен в четырех вариантах — Business, High Tech, Top и Top Comfort. Объем мотора V6 составляет 3,5 литра. Интеллектуальный полный привод обладает семидиапазонным селектором выбора режимов управления.