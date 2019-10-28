Продажи нового Land Rover Discovery Sport стартовали в России

Автомобиль Land Rover Discovery Sport получил новые светодиодных фары и задние фонари. Также разработчики усовершенствовали бампер кроссовера.

В базовую версию машины вошли обогрев рулевого колеса и лобового стекла, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, светодиодные фары, парктроник, информационно-развлекательная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и камерой заднего вида.

Оснастить Land Rover Discovery Sport можно системой контроля усталости водителя, функцией помощи при экстренном торможении, системой динамического контроля устойчивости.

Автомобиль получит два бензиновых двигателя мощностью в 200 и 249 лошадиных сил. Кроссоверу доступны два турбодизельных мотора мощностью 150 и 180 лошадиных сил. Новинку оснастили девятиступенчатой автоматической коробкой передач.