18 сентября 2023, 16:09
Продажи нового кроссовера Belgee X50 стартовали в России
На российском авторынке появился новый белорусский кроссовер Belgee X50. Машина представлена в трех комплектациях, сообщил сайт «Мотор.ру».
Отмечается, что стандартная версия Active включает в себя семидюймовую приборную панель и подогрев передних сидений. Стоимость такого автомобиля начинается от двух миллионов рублей.
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Как сообщил сайт Neva.Today, комплектация Style оснащена климат-контролем и бесключевым доступом. Версия Prestige оборудована камерами кругового обзора и автопарковкой.
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